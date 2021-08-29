AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek, son kayıt tarihi ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021!

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

AÖF sınavsız ikinci üniversite fırsatından faydalanabilmek için herhangi bir yükseköğretim programı öğrencisi ya da mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca başvuru için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS siteminde kayıtlı ve güncel olması gerekiyor.