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Giriş Tarihi: 12.9.2021 16:46

Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir? Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir? Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Televizyon yayın akışında yer alan yabancı filmler arasında bugün Eye In The Sky (Ölüm Emri) filmi dikkat çekiyor. Dram-aksiyon türü filmleri sevenler tarafından mercek altına alınan film; Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir sorularıyla araştırılıyor. Helen Mirren, Alan Rickman, Aaron Paul gibi isimlerin yer aldığı filme ilişkin detaylar haberimizde. İşte Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Bir İngiliz albayın hayatının en zor görevini içeren Ölüm Emri filmi, dikkat çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla filmseverlerin gündeminde yer alıyor. Pek çok kişi, Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir sorusuna yanıt arıyor. Albay Katherine Powell küçük bir kız çocuğu ile onlarca insanın hayatı arasında seçim yapmak zorundadır. Uluslararası çapta bir gerilimin eşiğinde onun vereceği karar pek çok şeyi etkiler. İşte Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

ÖLÜM EMRİ IMDB PUANI KAÇ?

2015 yılında vizyona giren filmin IMDB puanı 7.3'tür. Aksiyon ve drama türündeki filmin süresi ise 1 saat 42 dakikadır.

ÖLÜM EMRİ KONUSU

Londra merkezli ordu istihbarat komutanı A lbay Katherine Powell, bir grup tehlikeli teröristi Nairobi, Kenya'daki karargahlarından kaçırabilmek için çok gizli bir operasyonu uzaktan komuta etmektedir. Görev, Powell teröristlerin bir intihar saldırısı planladıklarını anladığı anda "ele geçirme" değil "öldürme" operasyonuna dönüşür. Nevada'daki merkezden Amerikan insansız hava aracını kontrol eden pilot Stewe Watts, karargahın bahçesine 9 yaşında bir çocuğun girdiğini görünce havada seyretmeye devam eder. Saniyeler hızla akarken, bu imkansız karar, politikacıların ve avukatların ellerine kalır.

ÖLÜM EMRİ OYUNCULARI

Helen Mirren

Aaron Paul

Alan Rickman

Barkhad Abdi

Jeremy Northam

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Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir? Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!
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