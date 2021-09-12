Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir? Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Bir İngiliz albayın hayatının en zor görevini içeren Ölüm Emri filmi, dikkat çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla filmseverlerin gündeminde yer alıyor. Pek çok kişi, Ölüm Emri oyuncuları kimler, konusu nedir sorusuna yanıt arıyor. Albay Katherine Powell küçük bir kız çocuğu ile onlarca insanın hayatı arasında seçim yapmak zorundadır. Uluslararası çapta bir gerilimin eşiğinde onun vereceği karar pek çok şeyi etkiler. İşte Ölüm Emri filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

ÖLÜM EMRİ IMDB PUANI KAÇ?

2015 yılında vizyona giren filmin IMDB puanı 7.3'tür. Aksiyon ve drama türündeki filmin süresi ise 1 saat 42 dakikadır.