SON DAKİKA: Burdur Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı! Ve çare bulundu...

DSİ'DEN AR-GE ÇALIŞMASI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 'Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı' kapsamında buharlaşmanın azaltılarak, su dengesinin kontrol altına alınması amacıyla çalışma yapıldı. Göl kenarında inşa edilen havuzlara buharlaşmanın azaltılmasında en yaygın kullanılan yöntemlerden olan monolayer, gölge topları ve güneş panelleri olmak üzere üç farklı yöntemin 1 yıl süreyle denenmesi ve sonuçların raporlanması amaçlanan Ar-Ge çalışması gerçekleştirildi. Yapımına 2018 yılı Temmuz ayında başlanan havuzlar, 2018 Kasım'da tamamlandı. Havuzlar göl suyu ile doldurularak 1 Aralık 2018 itibarıyla buharlaşmaya ilişkin deneme ölçümlerine başlandı. 1 yıl süreyle buharlaşma ölçümleri yapılan havuzlarda 30 Kasım 2019'da ölçümler tamamlandı.

BUHARLAŞMA EN DÜŞÜK KASIM, EN YÜKSEK AĞUSTOSTA

Ar-Ge çalışmasında DSİ Isparta 18'inci Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından 15 günde bir su numuneleri alınarak sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve doygunluğu, Secchi diski ölçümleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada aylara göre buharlaşma oranı değerlendirildiğinde en düşük buharlaşma oranının kasım ayında, en yüksek buharlaşma oranının ise ağustos ayında olduğu tespit edildi.