Bakan Yardımcısı açıkladı: 2021 yılında İstanbul’da 191 bin 795 gıda denetimi yapıldı

Kamuoyunu ve işletmeleri bilgilendirmek, gerekli durumlarda yasal işlem uygulamak amacıyla Gıda Denetim Seferberliği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatıldı. Bahçelievler'de bir et entegre tesisine yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı katıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca ve Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent bakan yardımcısına eşlik etti. Denetimlerde gıdaların depolandığı soğuk hava dolapları, personellerin kullandığı malzemeler, personellerin kıyafetleri, hijyen kuralları gibi çok sayıda unsur kontrol edildi. Gıda malzemelerinden alınan numuneler gıda analiz laboratuvarlarına gönderildi.

Laboratuvardan gelen sonuca gıda üretim tesislerinin üretim uygunluğuna karar verilecek. Aynı zamanda gıda üretim tesislerinde tespit edilen olumsuzluk olursa işletmeye bildirilerek 45 gün süre verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca ve Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent et entegre tesisi denetimi tamamladıktan sonra, Bahçelievler'de bulunan bir fırını denetledi. İl Müdürü tarafından bizzat tespit edilen üretim alanlarındaki deformasyon, gıda tüketim ürünlerinin yanlış konumlandırılması gibi olumsuzluklar işletmeye bildirilerek, bu olumsuzlukların düzeltilmesi için 45 gün süre verildi. İl Tarım Müdürü zaman zaman görevlileri dikkate almaları gereken esaslar konusunda uyardı.