Çobanların mera kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Olay Yunak ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşme Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Şahin Demir ile yakın çevresinde hayvanlarını otlatan Muhammed Mehdi Ertürk arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ertürk, olay yerine ağabeyi Abdulhakim (24) ve babası Mehdi Ertürk'ü (55) çağırdı. Ağabey ve babanın gelmesi ile kavga kısa sürede büyüdü. Aldığı sopa darbesi sonucu yaralanan Şahin Demir, yanındaki bıçakla baba ve oğullarına saldırdı. Kavgada Muhammed Mehdi Ertürk kalbinden, ağabeyi sol kolundan, babasını da sağ karın boşluğundan yaraladı. Yaralılardan Muhammed Mehdi Ertürk Yunak Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ertürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı katil zanlısı Şahin Demir'in ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.