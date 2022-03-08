Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi spor ve sanat dünyasını buluşturdu

Turkuvaz Medya Merkezi'nde bugün (8 Mart 2022, Salı) gerçekleştirilen 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde 'Sporda Kadın' oturumunun moderatörlüğünü Sunucu Esra Erol üstlendi. Milli Paralimpik Okçu Öznur Cüre, 13 yaşında başladığı spor hayatına, 17 yaşında geçirdiği bir trafik kazasıyla ara vermek zorunda kaldığını ve sonrasında hayatının farklı bir yöne evrildiğini anlatarak başladı. İlk olarak tekerlekli sandalye ile voleybola başladığını, ancak İstanbul'a taşınmalarının ardından voleybolu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Cüre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşımın önerisiyle okçuluğa başladım. Bu konuda Okçuluk Vakfı bana çok destek oldu ve makaralı ok alanında uzmanlaştım. Makaralı ok yaklaşık 30 kilogram ve okun hızı 280 km'yi aşabiliyor. Başarılı olmak için çok çalıştım ve asla pes etmedim. Engelimin benim için bir engel oluşturmasını istemedim. Çünkü ben herkese ilham olmak istedim ve istiyorum."

Tokyo 2020'ye aday gösterilmesinin ardından çok yorucu ve zahmetli bir sene geçirdiğini ifade eden Cüre, Tokyo'dan gümüş madalya ile döndüğünü hatırlattı. Dubai 2022'de şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya ile dönmekten gurur duyduğunu ifade eden Cüre, "Tüm bunları gururla anlatabildiğim için çok mutluyum. Engelli insanların daha görünür olduğu dünyada yaşamak istiyorum. Ve tüm engelli insanları daha görünür olmaya davet ediyorum" dedi.