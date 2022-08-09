Bakan Muş duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon

Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli'de bir konteynerde 246,8 kilo kokain, Kapukule Gümrük Kapısı'nda ise bir TIR'da 226,9 kilo esrar ele geçirdi. Toplamda 473,7 kilo uyuşturucu madde yakalandı.

BAKAN MUŞ EKİPLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir TIR'da 226,9 kilo esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.