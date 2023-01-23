İkizler çetesi ikinci dalga operasyonu: 6 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde siber polis tarafından yürütülen operasyonda 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi.

Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi. Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

İKİZLERDEN BİRİ TÜRKİYE'DE DİĞERİ MAKEDONYA'DA

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan Telek'in.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen Rıdvan Telek'in de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2'Sİ YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde yapılan tespitte; 17 kişinin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesapları yönettiği, 3'üncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Makedonya'dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA 15 GÖZALTI

Bu deliller ışığında operasyonun ikinci dalgası, bu sabah yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; suçta kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ile cep telefonlarına el konuldu. El konulan bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu görüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital materyallerinden elde edilen bilgilerin ardından 17 kişinin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesapları yönettiği, 3'üncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyeti yürüttüğü saptandı. Makedonya'dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. Bu deliller ışığında operasyonun ikinci dalgası, geçen cuma sabahı yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van'da yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9 kişi ise elektronik kelepçe takmak sureti ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.