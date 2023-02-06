Hatay’a ziyarete giden evli çift depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6, Gaziantep merkezli 6.5 depremlerinin büyük hasarlara yol açtığı Hatay'dan Denizli'ye de acı haber geldi. Denizlili Murat Sayhan, eşi Ayten Sayhan ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kayınpederini ziyarete gitti. Ancak onları saat 04.17'deki deprem uykuda yakaladı.

Bulundukları binanın yıkılmasıyla Sayhan çifti, enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Sayhan çiftine ulaşıldı, ancak cansız bedenleri çıkarıldı.

Acı haber Denizli'nin Çal İlçesindeki yakınlarına da depremin acısını yaşattı.