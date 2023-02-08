69. saatte mucize kurtuluş: 6 yaşındaki Hamza ve annesi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetindeki depremde yıkılan Sevde apartmanının enkazından 68 saat sonra 6 yaşındaki Hamza ile annesi Serap Topal sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kent merkezinde bulunan Sevde Apartmanı yıkıldı. Azerbaycan Bulvarı'ndaki apartmanın enkazında görev alan Almanya arama kurtarma ekipleri enkazdan ses spektrumu ile sinyal alınca çalışmalar yoğunlaştı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalarda ilk olarak 6 yaşındaki Hamza'ya ulaşan arama kurtarma ekipleri daha sonra anne Serap Topal'dan da ses aldı. Bunun üzerine arama kurtarma ekibi anne ile olun bulunduğu boşluğa 3 metrelik tünel açtı. Minik Hamza ve annesi tünelden içeri gönderilen mikro kamera ile görüntülendi. Minik Hamza kendisi ile konuşan arama kurtarma görevlisine su istediğini söyledi. Görevliler mikro çubuk kamera ile anne ve oğluna su ulaştırdı.

69 SAATTE GELEN MUCİZE

Öğle saatlerinde Sevda apartmanının enkazından alınan ses üzerine çalışmalarına başlayan Alman arama kurtarma ekibi 7,5 saat süren çalışmanın ardından önce 6 yaşındaki Hamza'yı ardından da annesi Serap Topal'ı enkazdan kurtardı. Minik Hamza'nın çıkarılması ile birlikte kurtarma ekibi ile enkaz başındaki kalabalık büyük coşku yaşadı.

HİÇ YARALANMADILAR

UMKE ekibi tarafından olay yerinde ilk muayeneleri yapılan anne Serap Topal ile oğlu Hamza Topal'ın vücutlarında hiç bir yaraya rastlanılmadı. Anne ve oğlu ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.