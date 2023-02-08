Bir mucize kurtuluş daha… 47 saat sonra 6 yaşındaki Ayaz kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Ahmet Ayaz Abak katlı binada AFAD tarafından 47 saat sonra canlı olarak enkaz altından çıkartıldı.
Annesi ise enkazın altından ölü olarak çıkartıldı. Enkaz altından çıkartılan Ahmet Ayaz Abak ekipler tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Enkaz altında halen İnsanların olduğu ve yakınlarının endişeli bekleyişleri devam ediyor.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 53 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!