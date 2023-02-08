Depremde vefat eden Gümüşbaş ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Şehit Bilgin Sokak'taki bir apartman, meydana gelen depremlerden yıkıldı, Özel Harekat Polisi Şaban Gümüşbaş ile eşi Ayşe ve bebekleri Miraç enkaz altında kaldı. Şaban, Ayşe ve Miraç Gümüşbaş, depremin ardından bölgeye giden kendisi gibi Şanlıurfa'da görev yapan kardeşi polis memuru Ersin Gümüşbaş, abisi, yengesi ve yeğeninin cansız bedenlerini enkazdan çıkarttı. Depremin ardından Şaban Gümüşbaş'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, eşi ve çocuğunun cenazesi de Şanlıurfa'ya gönderildi.
Polis memuru Gümüşbaş için Nur Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, babası Mehmet, annesi Saadet ve kız kardeşi Demet, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Gümüşbaş'ın naaşı, Yahşihan ilçesi Acısu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Gümüşbaş'ın yakınları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı. Gümüşbaş'ın eşi ve çocuğunun cenazesinin de Şanlıurfa'da defnedildiği öğrenildi.
Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve depremde yıkılan Vakıflar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan öğretmen Rumeysa Atar'ın cenazesi de yakınları tarafından Kırıkkale'ye getirildi. Atar için Etiler Mahallesi Bülenthan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Rumeysa Atar'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda defnedildi. Deprem sırasında ilk olarak eşi ve çocuğunun dışarı çıkmasını sağlayan Atar'ın kendisi çıkacağı sırada apartmanın yıkıldığı öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinin enkazından çıkarılan 7 yaşındaki Yağız Alp Kıraç'da Selim Özer Mahallesi'ndeki Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kıraç'ın babası, annesi ve kardeşinin enkazdan yaralı olarak kurtuldukları belirtildi.