Depremde vefat eden Gümüşbaş ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Şehit Bilgin Sokak'taki bir apartman, meydana gelen depremlerden yıkıldı, Özel Harekat Polisi Şaban Gümüşbaş ile eşi Ayşe ve bebekleri Miraç enkaz altında kaldı. Şaban, Ayşe ve Miraç Gümüşbaş, depremin ardından bölgeye giden kendisi gibi Şanlıurfa'da görev yapan kardeşi polis memuru Ersin Gümüşbaş, abisi, yengesi ve yeğeninin cansız bedenlerini enkazdan çıkarttı. Depremin ardından Şaban Gümüşbaş'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, eşi ve çocuğunun cenazesi de Şanlıurfa'ya gönderildi.