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Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:00

Dünyanın dört bir yanından destek! Suudi Arabistan kurtarma ekibi gönderdi

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Dünyanın dört bir yanından destek! Suudi Arabistan kurtarma ekibi gönderdi

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Adana'ya Suudi Arabistan kurtarma ekibi gönderdi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Adana'ya Suudi Arabistan'dan kurtarma ekipleri gönderilmeye başlandı.

Bu sabah itibariyle Adana Havalimanı'na inişleri yapılıp deprem bölgelerine geçişleri sağlandı.

İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından oluşturulacak hava yardım koridoruyla deprem bölgelerine tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma, gıda ve lojistik destekler ulaştırılacağı belirtildi.

Kral Selman ve Prens Bin Selman ayrıca, depremzedeler için ülkede bir yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi.

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Dünyanın dört bir yanından destek! Suudi Arabistan kurtarma ekibi gönderdi
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