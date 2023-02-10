Her şehirde üniversite her şehirde umut





• Rektörlükler, deprem koordinasyon iletişim ağı aracılığıyla deprem bölgesindeki öğrenci ve personel durumunu, depremzedelere yönelik yardım kampanyalarını, sağlık hizmetlerini, ihtiyaç duyulan malzemeleri ve personel yönlendirmelerine ilişkin bilgileri anlık paylaşarak yardımların yerlerine ulaşmalarını sağlıyor.



• Türkiye'deki 208 üniversitemizin tamamı depremzedelere yardım amacıyla seferber oldu. Her ilde en az bir üniversite olması hızla örgütlenme ve koordinasyonun sağlanmasında, yardımların ivedilikle yerine ulaştırılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca her bir üniversite yerleşkesi depremzedelerin güvenle sığındıkları evleri haline geldi.