Birbirlerine sarılı halde bulunmuştu... 4 kişilik aile depremde yok oldu

KOCAELİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından Okay ailesinin cansız bedenlerine depremin 4.gününde birbirlerine sarılı halde ulaşıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından akrabalarına teslim edilen Okay ailesinin cenazeleri, akrabalarının yoğun olarak yaşadığı İzmit'e getirildi. Antakya Belediyesi AK Parti Meclis üyesi ve 2001 yılından itibaren Antakya'da inşaat mühendisliği ve müteahhitlik yapan Mehmet Okay, eşi Ebru, lise öğrencisi olan oğulları Hayrettin Yiğit ve anaokulu öğrencisi olan minik kızları Beren Okay'ın cenazeleri Eren Camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin cenazeleri Kent Mezarlığında toprağa verildi.