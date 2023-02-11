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Giriş Tarihi: 11.2.2023 15:20

Birbirlerine sarılı halde bulunmuştu... 4 kişilik aile depremde yok oldu

ABBAS ÇAKAR
Birbirlerine sarılı halde bulunmuştu... 4 kişilik aile depremde yok oldu

Antakya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Okay, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte deprem sırasında yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Depremden 4 gün sonra ekiplerin ulaştığı ve birbirlerine sarılı halde buldukları cansız bedenleri İzmit'te toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde en büyük hasarın oluştuğu illerden biri olan Hatay Antakya'da ikamet eden Okay ailesi, yaşadıkları binanın enkazında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kışla Saray Mahallesi İnönü Caddesi No:15 Rana Apartmanı daire 10 adresinde ikamet eden Antakya Belediyesi Meclis Üyesi ve inşaat mühendisi olan Mehmet Okay (45), özel Antakya Koleji'nde öğretmen olan eşi Ebru (45), çocukları Hayrettin Yiğit (15) ve Beren (6), depreme milyonlarca vatandaş gibi uykusunda yakalandı. Okay ailesi, yaşadıkları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

KOCAELİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından Okay ailesinin cansız bedenlerine depremin 4.gününde birbirlerine sarılı halde ulaşıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından akrabalarına teslim edilen Okay ailesinin cenazeleri, akrabalarının yoğun olarak yaşadığı İzmit'e getirildi. Antakya Belediyesi AK Parti Meclis üyesi ve 2001 yılından itibaren Antakya'da inşaat mühendisliği ve müteahhitlik yapan Mehmet Okay, eşi Ebru, lise öğrencisi olan oğulları Hayrettin Yiğit ve anaokulu öğrencisi olan minik kızları Beren Okay'ın cenazeleri Eren Camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin cenazeleri Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Birbirlerine sarılı halde bulunmuştu... 4 kişilik aile depremde yok oldu
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