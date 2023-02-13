İspanyol arama kurtarma ekibi çiçeklerle uğurlandı: Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi…

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelmişti. İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR) 33 kişilik bir ekiple de deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak için ülkeye gelmişti. Yerel halk ise arama kurtarma ekibini yolda durdurup pide ikram etmişti.
"KAHVALTI VEYA TATLI ÜCRETLERİNİ ÖDEMEMİZE İZİN VERMİYORLAR"
Enkazda çalışmalar yapan İspanyol ekip, sosyal medya hesabından kendilerine halk tarafından ikram edilen pide fotoğrafını paylaşarak bir mesaj yayınlamıştı: Mesajda, "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikâyedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" denilmişti.
"TÜRK HALKININ SICAKLIĞI VE NEZAKETİ BİZİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ"
Çalışmalarını büyük bir özveriyle yapan İspanyol ekip ise arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra deprem bölgesinden ayrılırken halkın uğurlamasıyla karşılaştı. İspanyol ekip USAR ve vatandaşlar yol boyunca birbirine el salladı. O anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan İspanyollar "Türk halkının sıcaklığı ve nezaketi bizi gerçekten çok etkiledi" ifadelerini kullandı.
ÇİÇEKLERLE UĞURLANDILAR: "GÜLE GÜLE TÜRKİYE"
Adıyaman'dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul'a gelen USAR, ülkesine dönmeden önce resmi sosyal medya hesabından son bir paylaşım yapıp "İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık.
Güle güle Türkiye" yazarak Türkiye'ye veda paylaşımı yaptı. İspanyollar, İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binmeden önce çiçeklerle uğurlandı.