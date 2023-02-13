İspanyol arama kurtarma ekibi çiçeklerle uğurlandı: Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi…

"KAHVALTI VEYA TATLI ÜCRETLERİNİ ÖDEMEMİZE İZİN VERMİYORLAR"

Enkazda çalışmalar yapan İspanyol ekip, sosyal medya hesabından kendilerine halk tarafından ikram edilen pide fotoğrafını paylaşarak bir mesaj yayınlamıştı: Mesajda, "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikâyedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" denilmişti.