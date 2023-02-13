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Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:04

Nobel Barış Ödüllü Tevekkül Karman, afetzedelere 50 ev yaptıracak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Nobel Barış Ödüllü Tevekkül Karman, afetzedelere 50 ev yaptıracak

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Tawakkol Karman Vakfı’nın depremden etkilenenlerin yararına 1 milyon liralık katkı sağlayacağını belirtip 50 ev yaptıracaklarını ifade etti. Karman, evlerin AFAD aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından dünyada yardım seferberliği başlatıldı. Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında başkanlığını yaptığı Tawakkol Karman Vakfı'nın depremden etkilenenlerin yararına 1 milyon liralık katkı sağlayacağını açıkladı.

NOBELLİ KARMAN 50 EV YAPTIRACAK!

Karman Yemen'deki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise vakfın deprem bölgesindeki afetzedeler için 50 ev yaptıracağını belirtti. Karman sözlerinin devamında ise şunları belirtti: "İnşa edilecek evler, Yemenlilerin Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasının göstergesi. Bu, zor zamanlarda ve hâlâ Yemen'in yanında yer almayı sürdüren Türkiye'ye vefamızın bir ifadesidir. Dayanışmanın nişanesi olarak yapılacak evlere vakfın armasını yerleştireceğiz. Yapılacak evler AFAD aracılığıyla yapılacak."

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Nobel Barış Ödüllü Tevekkül Karman, afetzedelere 50 ev yaptıracak
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