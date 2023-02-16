İl Jandarma Komutanlığından 82 personel deprem bölgesinde

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 jandarma asayiş komutanlığı timi, 5 jandarma asayiş timi, 2 jandarma trafik timi, 1 kadavra arama köpek unsuru, 1 yeraltı görüntüleme unsuru ile birlikte toplam 82 personel deprem bölgesinde görevlendirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, Kahramanmaraş Pazarcık/ Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından 450 çadır 1870 mevcutlu Pazarcık Atatürk Parkı Çadırkent bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesine, gelen yardımların dağıtımı esnasında emniyet alınarak oluşması muhtemel izdihamların önlenmesi faaliyetlerine devam edilmektedir. Park içerisinde vatandaşlar ve diğer kurumlarla müşterek olarak temizlik faaliyeti icra edilirken, görevlendirilen 5 Jandarma Asayiş Timi tarafından Pazarcık ilçesinde önleyici, adli, mülki ve idari konularda Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı desteklenerek bölgeye nakledilen yardım tır ve kamyonların güvenliği sağlanarak çadır kurulumu yapıldı.
Takviye kuvvet olarak görevlendirilen 2 Trafik Jandarması Timi tarafından Göksun bölgesine sevk edilen yardım tırlarının güvenli bir şekilde intikallerinin sağlanması konusunda Göksun İlçe Jandarma komutanlığının trafik hizmetleri desteklenerek, depremzede vatandaşlara çadır kurulumu vb. konularda yardımcı oldular. Zonguldak ilinden deprem bölgesine görevlendirilen yeraltı görüntüleme unsuru, Kahramanmaraş İl Merkezinde Arama Kurtarma faaliyetlerine devam etmekte. Bugüne kadar enkaz altında 437 ex, 83 canlı ısı kaynağı görüntülenmek suretiyle çalışmalara destek verildi.
Ayrıca Kadavra Arama Köpek Unsuru Nurdağ bölgesinde arama kurtarma faaliyeti icra ederken, bugüne kadar 55 vefat etmiş vatandaşın ulaşılmasına katkı sağladıkları açıklandı.