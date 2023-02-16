İl Jandarma Komutanlığından 82 personel deprem bölgesinde

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, Kahramanmaraş Pazarcık/ Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından 450 çadır 1870 mevcutlu Pazarcık Atatürk Parkı Çadırkent bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesine, gelen yardımların dağıtımı esnasında emniyet alınarak oluşması muhtemel izdihamların önlenmesi faaliyetlerine devam edilmektedir. Park içerisinde vatandaşlar ve diğer kurumlarla müşterek olarak temizlik faaliyeti icra edilirken, görevlendirilen 5 Jandarma Asayiş Timi tarafından Pazarcık ilçesinde önleyici, adli, mülki ve idari konularda Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı desteklenerek bölgeye nakledilen yardım tır ve kamyonların güvenliği sağlanarak çadır kurulumu yapıldı.