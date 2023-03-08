Memleket Partisi’nde Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başlıyor

6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlığı adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterilmesi sonrası gözler daha önce Cumhurbaşkanlığına aday olan ve seçimden sonra CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'ye çevrilmişti.

Muharrem İnce'nin partisinin sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı:

"12 Mart Pazar günü tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz ön seçim ile Memleket Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlığı ile yayımlanan açıklamada "Memleket Partisi tüzügünün 66. Maddesine göre 'Cumhurbaşkanı adaylığı' partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup: aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir Sürecin başladığını bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.