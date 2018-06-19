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Erdoğan Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi

, "Gençlik ve "nda sorularını yanıtladığı gençlerle, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 ve 'nin üretim hattında incelemelerde bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 01:52
Erdoğan Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi

, "Gençlik ve "nda sorularını yanıtladığı gençlerle, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 ve 'nin üretim hattını gezdi.
Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de () düzenlenen ve sosyal medyadan yayınlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programına katıldı.


Teknoloji, bilim, savunma sanayisi ve diğer alanlardaki sorularını yanıtladığı gençlerle Atak helikopteri üretim ve montaj hattına geçen Erdoğan, burada TUSAŞ Genel Müdürü ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından karşılandı.
Kotil'den Atak helikopterinin üretim aşamaları, özellikleri ve çalışan personeline ilişkin bilgi alan Erdoğan, gençlere terörle mücadelede Atak helikopterinin önemini anlattı.


Yerli motor konusunda geç kalındığına dikkati çeken Erdoğan, Kotil'den yerli motorun kısa sürede üretilmesi konusunda söz aldı.
Erdoğan, daha sonra kendisine eşlik eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

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Erdoğan Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi
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