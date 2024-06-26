Onaylı randevu sistemi genişletildi! Tetkik amaçlı görüntüleme için 7 soruya 7 cevap

Hastanelerdeki onaylı randevu sisteminde kapsam genişledi. Artık tetkik amaçlı görüntüleme için de hasta onayı gerekecek.Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için imkânların daha verimli kullanılması sağlanacak. Boş kapasiteyi diğer hastalar kullanacak.Hastanın randevudan 2 gün önce 20.00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" üzerinden verilebiliyor.Randevudan iki gün önce iptal edilir.Randevu otomatik iptal olacak.Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni randevu alabilecek.65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları.Hastane tarafından yeniden randevu verilebilecek.