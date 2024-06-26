Onaylı randevu sistemi genişletildi! Tetkik amaçlı görüntüleme için 7 soruya 7 cevap

Hastanelerdeki onaylı randevu sisteminde kapsam genişledi. Artık tetkik amaçlı görüntüleme için de hasta onayı gerekecek.
1
- "Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi" ne işe yarar ve ne zaman uygulamaya girdi?
Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için imkânların daha verimli kullanılması sağlanacak. Boş kapasiteyi diğer hastalar kullanacak.
2
- Sistem üzerinde randevuları oluşturulan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?
Hastanın randevudan 2 gün önce 20.00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" üzerinden verilebiliyor.
3
- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?
Randevudan iki gün önce iptal edilir.
4
- Randevusunu onaylamayan kişilere ilişkin süreç nedir?
Randevu otomatik iptal olacak.
5
- Onaylanan randevuya gidilmezse kısıtlama uygulanacak mı?
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni randevu alabilecek.
6
-Muaf grup var mı?
65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları.
7
-Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyenler hastaneden hizmet alabilecek mi?
Hastane tarafından yeniden randevu verilebilecek.