İşte işçi düşmanı belediyeler

İzmir'de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediyelerde örgütlü sendikaların kapısını çalıp meydanlarda 'Emek en yüce değerdir' diye bağıran CHP'li başkan adayları koltuğa oturduktan sonra verdikleri sözleri çabuk unuttu. Başkanlar görevi devralır almaz gözünü işçinin alınteri ile kazandığı maaşlara dikti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte CHP'li 28 ilçe belediye başkanı ağız birliği yaparak memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarını yasal sınıra çekme kararı aldı.Başkan Cemil Tugay belediyede görev yapan 6 bin 300 memurun maaşları ile birlikte yatan sosyal denge tazminatında yasal sınırı gerekçe göstererek 8 bin liralık kesintiye gitti. 7 memur görevinden uzaklaştırıldı. Tugay son olarak memurlara 17 bin liralık teklif götürdü. Göreve gelir gelmez seçime kısa süre kala işe alındıklarını iddia ettiği 196 işçiyi kapı önüne koydu. İşçiler direniş kararı aldı. Tugay kendisini adeta gölge gibi takip eden işçilerin direnişine ancak 35 gün dayanabildi.Cemil Tugay'dan boşalan koltuğa oturan Behice Yıldız Ünsal, borç batağına saplanmış bir belediye ile karşı karşıya kaldı. Belediye şirketi Kent A.Ş'de işçiler 36 aydır maaşlarını taksit taksit aldıkları için geçtiğimiz günlerde belediyeye ait kafe ve restoranlarda 2 gün süreyle iş bıraktı. Ünsal'ın talimatı ile eylemlere katılan 93 şirket personeli, kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atıldı.Başkan İrfan Önal, belediye memurlarının sosyal denge tazminatlarında kesintiye gitti. İşçilerin maaşlarını her ay yüzde 30 ila 40 arasında değişen oranlarda eksik yatırmaya başladı. Belediyenin önü eylem yerine döndü.Başkan Mehmet Türkmen, 127 işçinin işine son verdi. İşten çıkarılan işçiler belediye önünde eylemlerini sürdürüyor.Başkan Onur Emrah Yıldız, geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi belediye şirketindeki 150'ye yakın işçiyi işten çıkardı. Çıkarılanların bir kısmı Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde, bir kısmı da Çiğli Belediyesi önünde direnişlerini sürdürüyor.Başkan Görkem Duman yemek kartlarına yükleme yapmadı. Her ne kadar şu an maaşlar yatmaya başlasa da belediye hacizlerle mücadele ediyor.Başkan Nasuh Coşkun göreve gelir gelmez 300 işçiyi kapı önüne koydu. İşçiler aylardır doğru düzgün maaş alamıyor.Başkan Adil Kırgöz, 16 işçiyi kapı dışarı etti.Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu göreve gelir gelmez borç batağına saplanmış bir belediye devraldığını, biriken borçlar nedeniyle işçi maaşlarını ödemekte zorlandıklarını ve bankadan kredi çektiklerini açıkladı.Başkan Saniye Bora Fıçı, işçilerin maaşlarını yatıramadığı için belediyede örgütlü sendikanın hedefi haline geldi. Belediye önünde eylem yapan işçiler içeride 2-3 aylık alacakları bulunduğunu belirtip Fıçı'yı protesto etti. Belediyeye iş yapan bir müteahhit parasını alamadığı için Fıçı'nın makam koltuğu, masası ve büro mobilyaları ile makam aracına haciz koydurdu.