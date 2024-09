Spor salonunda işe girdi patronun tuzağına düştü

Geçtiğimiz yıl Üsküdar'da bulunan bir spor salonunda işe başlayan 27 yaşındaki Furkan G'nin yeni iş heyecanı hüsranla sonuçlandı. Salonun işletmecisi Ufuk C. (46) gence bir süre sonra spor salonu açacağını hatta onu da ortak yapacağını söylemeye başladı. Spor salonu açma hayali kuran Furkan G'nin güvenini kazanan işletme sahibi, salonun para alışverişini genç adamın adına açılmış hesap ve kredi kartı üzerinden yapmayı teklif etti. Teklifi kabul eden Furkan G, bir banka hesabı açarak farklı tarihlerde, farklı kişilerden gelen paralarla Ufuk C'nin isteği üzerine kripto para almaya başladı.Zaman içerisinde paralar değer kaybedince Ufuk C, zarar ettiğini söyleyerek gence baskı yapmaya başladı ve "Bu kadar parayı nasıl zarar ettirdin, bunu nasıl ödeyeceksin" şeklinde söylemlerde bulundu. Bunun üzerine Furkan G, annesinden 62 bin 500 lira tutarındaki altınlarını bozdurarak patronuna verdi. Bununla da yetinmeyen adam, "Beni illegal yollara başvurtacaksın. Annene abine söylerim, hayatını bitiririm, sicili bozdururum, iftira atarım" diyerek tehditlere devam etti ve avukat arkadaşı Selman Ö. ile birlikte genç adama zorla 141 bin liralık senet imzalattı.Furkan G, olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ufuk C. suçlamaları reddetti. Bilirkişi raporundaki ekran görüntüleri doğrultusunda şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı tespit edildi. Şüpheli patrona "Mağdurun Bir Senedi Vermeğe Mecbur Edilmesi Suretiyle Yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.