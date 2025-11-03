Ahmet Türk çözüm süreci hakkında net konuştu: Terörsüz Türkiye için güçlü bir irade var
Son dakika haberi! DEM partili Ahmet Türk, SABAH'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, "Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz" dedi. Ahmet Türk: Çözüm süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, geçmişteki gibi olmadığını ve daha farklı ilerlediğini kaydeden DEM partili Ahmet Türk, Abdullah Öcalan ile ilk görüşmelerinde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördüğünü söyledi. 'İçinde bulunduğumuz süreç toplumumuzun halkların ortak demokratik değerlerde buluşma projesidir' diyen Türk, bunun için de hukuki zeminin sağlanması gerektiğini belirtti. Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, "Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz" dedi. Türk, kendine sosyal-demokratım diyen anamuhalefet partisinin toplumsal barışın sağlanmasında aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi. "Özgür Özel, tabanına göre daha iyi bir yerde duruyor, Babacan bu konuda demokrat bir tavır sergiliyor, Davutoğlu çözüm yönünde ön açıcı bir irade sergiliyor" diyen Türk, süreci eleştirenlerin de çıktığını ancak bu sürecin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
● "Neler yaşandığının farkında değiller"
"Bu projeyi sadece PKK'nın silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Ortadoğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir" diyen Türk, Kürt sorununu çözmüş olan bir Türkiye'nin Ortadoğu'nun demokratikleşmesine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. "Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım, hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor" diyen Türk, Türkiye'de apolitik bir kesim olduğunu ve bunların hala Kürtler yoktur dediğini belirtti. "Neler yaşandığının farkında değiller, süreci bu kesime de anlatmak lazım" diyen Türk, bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerektiğini belirtti.
● "Erdoğan'a önemli görev düşüyor"
Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir diyen Türk, bu anlamda Sayın Erdoğan'ın hakimiyetinin olduğunu söyledi. İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum.