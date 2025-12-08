Gazze ölümün kıyısında

Terör devleri İsrail, 70 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze'deki insani dramı daha da derinleştiriyor. 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen Gazze'de durum hâlâ felaket. Katliama ve yıkıma ara vermeyen İsrail, stratejik bir şekilde Gazze'ye yardım girişini engellemeye devam ediyor. Defalarca kez yerinden olan on binlerce Filistinli gıdadan sağlık ürünlerine kadar en temel ihtiyaçlarına bile ulaşamıyor. Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, İsrail'in ablukası nedeniyle özellikle hastanelerin zor durumda olduğunu kaydetti. Şekerleme, cep telefonu ve hatta elektrikli bisikletlerin girişine bile izin verilirken antibiyotikler, serumlar ve cerrahi malzemeler gibi hayatı öneme sahip ürünlerin yasak olduğuna dikkat çekildi.

HASTALARIN DURUMU İÇLER ACISI

Doktorların, İsrail'in Gazze Şeridi'ne temel tıbbi malzemelerin girişine izin vermemesi nedeniyle hayat kurtarmakta zorlandıklarını belirttiği kaydedildi. Yetersizlik nedeniyle doktorlar, kendi çabalarıyla hastalara müdahale etmeye çalışıyor. Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası nedeniyle bölgedeki temel ilaç stokların tükenmek üzere olduğunu duyurdu. İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki durumun hala "felaket boyutunda" olduğu vurgulanan açıklamada, "temel ilaç listesinin yüzde 52'sinin, tıbbi malzeme listelerinin yüzde 71'inin ve laboratuvar malzemelerinin ise yüzde 70'inin stoklarının sıfır olduğu" kaydedildi. Yaralılar ve hastalar için tıbbi müdahale ihtiyacının artmasıyla birlikte krizin giderek şiddetlenen bir hal aldığı vurgulandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor, ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini de kısıtlıyor.

2.4 MİLYON İNSAN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten 6 Aralık 2025'e kadar girmesi gereken 660 tır yerine yalnızca 104 tır gazın Gazze'ye ulaşabildiği, bu miktarın da anlaşmada belirlenen ihtiyacın yalnızca yüzde 16'sına tekabül ettiğini belirtti. İsrail'in mutabakata uymayan bu uygulamasının, 2.4 milyonluk Gazze Şeridi nüfusunu doğrudan etkilediği vurgulanarak, gaz eksikliğinin, evler, hastaneler, fırınlar ve toplu mutfaklar dahil olmak üzere hayatın tüm alanlarında ciddi insani sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Kış koşulları da ailelerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Derme çatma çadırlar sık sık sular içinde kalıyor. Çocuklar çöplerden ısınmak için malzeme topluyor.

İSRAİL'DEN TOPÇU ATEŞİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ihlallerini sürdürerek, özellikle Han Yunus'un doğusunda çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı ve bölgeye yoğun topçu ateşi açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Han Yunus'un doğusunda yer alan mahallelerde patlayıcılarla gerçekleştirilen yıkım saldırılarını artırırken, aynı anda bölge çevresine yoğun ateş açtı. Gazze'nin doğu kesimlerinde konuşlu İsrail askerleri de Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde aydınlatma fişekleri atarak, ardından çok sayıda top mermisiyle bölgeyi hedef aldı. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olmuştu.

NETANYAHU: İKİNCİ AŞAMAYA HAZIRIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktardı. Netanyahu, "Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz. İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım" dedi.

KATAR'DAN FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 23. Doha Forumu kapsamında, "Newsmaker Interview" başlıklı oturumda konuştu. Katar'ın Gazze politikaları, arabuluculuk rolü ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Al Sani, "Filistin devletinin kurulması ve halka kendi topraklarında yaşama hakkının tanınmasıyla kalıcı çözüm mümkün olabilir" dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de bölgeyi yalnızca Filistinlilerin yöneteceğini söyledi.