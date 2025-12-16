Asrın başarı öyküsü böyle yazıldı

Asrın felaketi sonrası derin bir umutsuzluğa ve belirsizliğe teslim olan deprem bölgesinde eşi benzeri görülmemiş bir tarih yazıldı. Kısa süre önce 350 bininci konutu tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 27 Aralık'ta 453 bininci konut için de anahtar teslimini yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen tören, büyük acıların yaşandığı Hatay'da gerçekleştirilecek. Bu program ile deprem bölgesinde yeni yuvasına kavuşmamış tek bir hak sahibi depremzede dahi kalmayacak.

EN ÇOK KONUT HATAY'A

27 Aralık itibarıyla deprem bölgesinde 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si işyeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere 453 bine yakın bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. En çok konut ise Hatay'a kazandırılacak. Bu tarihte kentte tamamlanmış yapı sayısı 153 bin 248'e ulaşacak. Böylelikle 11 il genelinde yapılan her 3 konuttan 1'i Hatay'da yükselmiş olacak.

15 GÜNDE TEMELLER ATILDI

Depremin ilk günlerinde hızla harekete geçen bakanlık, vakit kaybetmeden yeni yuvaların yapımı için zemin etütlerine ve bilim kurullarının talimatları doğrultusundaki çalışmalarına başladı. Depremin 15'inci gününde ilk temeller atıldı, 45'inci gününde de ilk anahtarlar teslim edildi.

200 BİN KİŞİLİK PERSONEL

Toplam 200 bin kişilik personelle yürütülen çalışmalarda, Eylül 2024'te teslim edilen konut sayısı 100 bine ulaştı. Tüm olanakları bölge için seferber eden bakanlık, bu sayıyı Ekim 2024'te 130 bine, kasım ayında 155 bine çıkardı.

BİR YILDA 250 BİN KONUT

FİNAL yılı ilan edilen 2025'te tarihi seferberlik meyvelerini vermeye başladı. Ocak 2025 itibarıyla planlanan tüm konutların ihale süreçleri tamamlandı. Böylelikle inşaatı başlamamış tek bir konut dahi kalmadı. Ocakta 201 bininci konut da tamamlanarak teslim edildi. Sadece 2025'te tamamlanan konut sayısı 250 bini aştı.

CHP'LİLERDEN TEŞEKKÜR: BİR TEK KİŞİYİ BİLE MAĞDUR ETMEDİNİZ

6 Şubat depremleri sonrası sık sık asılsız iddialarla eleştirilerini sıralayan muhalefet kanadı da peş peşe tamamlanan başarılı projeler üzerine bu söylemlerini sonlandırdı. Milyonlarca vatandaşı hızla yeni yuvasına kavuşturan hükümete muhalefetten son dönemde eleştiri değil, teşekkür mesajları gelmeye başladı.

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, "2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde söz alarak Bakan Murat Kurum'a hitaben şu sözleri sarf etti: "Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını başarı hikâyesi olarak görüyorum. Doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da aynı toplantıda Kurum'a teşekkür ederek "Bazen sizi eleştiriyoruz ancak Malatya'da size hemşeriliğiniz oy birliğiyle verildi. İnşallah bunu tamamlayacağız, 2026'da bekliyoruz. Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.