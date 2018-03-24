Antep baklavasında logolu üretim devri

Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) tarafından, tescil aşamasında 'Antep Baklavası' imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerinden, etiketleme, ambalajlama ve satış aşamalarına kadar pek çok kriterle üretim yapan 7 baklava imalatçı firmaya, 'Antep Baklavası' markası ve logosunu kullanım sertifikası verildi. SERTİFİKALARINI ALDILAR
'Antep Baklavası' üreten firmalardan GSO'da oluşturulan, "Üretici Kayıt Defterine" kayıt olan gerekli başvuruyu yapan ve denetimler sonucu 'Antep Baklavası' üretimi ile ilgili gerekli kriterleri sağlayan, Seç Baklava, İmam Çağdaş
Baklava, Fıstıkzade Baklava, Elmacı Pazarı Güllüoğlu, Baklavacı Güllüoğlu Ömer Güllü, Güllüoğlu Baklava ve Koçak Baklava sertifikalarını aldı. SORUMLULUK BİLİNCİ
GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin katıldığı törende konuşan GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Antep Baklavasının" özelliklerini kaybetmeden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla GSO tarafından sorumluluk bilinci ile hareket edilerek Türkiye'de ve AB'de tescil edildiğini söyledi.