‘Oğluma atılan leke sonunda temizlendi’

Adana
'da
16 yaşındaki kızı F.N.B.'yi hamile bıraktığını ileri sürerek 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım
'ı silahla öldüren Emrah Bulut
'un (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis
le yargılanmasına devam edildi. Sanık DNA sonucuna rağmen, öldürdüğü genci suçlamaya devam etti. Koruma altındaki F.N.B.'nin itirafı babasını yalanladı. F.N.B., babasının akrabası M.Ç. adlı kişiden hamile kaldığını, Muhammet Reşit'le ilişkiye girmediğini söyledi. Ölen gencin babası Ali Yıldırım
, "Tecavüzcü damgası kalktığı için mutluyum" dedi. Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi. Avukatlar savunma yapmak üzere süre isteyince duruşma karar için 29 Mart'a ertelendi. ÖLEN GENCİ SUÇLAMIŞTI
Olay, 14 Ağustos'ta Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Anne ve babası boşanan ve velayeti babasında olan F.N.B.'nin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca olay polise yansıdı. Koruma altına alınan yaşı küçük kız, bebeğin babasının, 'evleneceğiz' diyerek birlikte olduğu Muhammet Reşit Yıldırım olduğunu iddia etti. Olayı öğrenen baba, çocuğu tabancayla öldürdü. 'OĞLUMU GERİ GETİRMEYECEK'
Oğlunu kaybeden Ali Yıldırım, gerçeklerin ortayı çıkmasına sevindiklerini, hiçbir şeyin Muhammet'i geri getirmeyeceğini belirterek, "Tecavüzcü damgası üzerinden kalktığı için mutluyum. Buna sebep olan anne ve kızı hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.