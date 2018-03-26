Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karadeniz'den Tillo'ya ziyaretçi akını

Karadeniz'den 'ya ziyaretçi akını

'in ilçesine hafta sonu tur firmalarıyla gezi düzenleyen vatandaşlar, beldenin tarihi yerlerini gezdi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:47
Karadeniz'den Tillo'ya ziyaretçi akını

Din Görevlileri Derneği (Din-Bir-Der), Anadolu Gençlik Derneği ve Medrese Alimleri Vakfı'nın ortak düzenlediği 'Kardeşlik Köprüsü Gençlik Buluşması Projesi' kapsamında bölge illerine düzenlenen gezi kapsamında 'e gelen bir kafile, ilçesini gezdi. Karadeniz illerinden 50 öğrenci, Tillo'daki Memduhiye Medresesinde Şeyh Bedrettin Aydın'ı ziyaret ederek sohbet etti. Kafile daha sonra 'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Kafileye rehberlik yapan Anadolu Gençlik Derneği Siirt İl Başkanı Mahmut Uyar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah için 250 yıl önceki teknolojiyle yaptırdığı ışık düzeneği hakkında davetlilere bilgi verdi.

Gezinin düzenlenmesindeki amacın Karadeniz ile bölgesindeki gençler arasında iletişimi, kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu aktaran kafile başkanı Din-Bir-Der Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, bin yıldan beri İslam beldesi olan Anadolu coğrafyasında günümüz gençlerinin iletişiminin internet olduğunu, bu iletişimi karşılıklı ziyaretler düzenleyerek güçlendirmeyi amaçladıklarını aktardı. Yıldırım, Karadeniz bölgesinden 50 gençle bugün Siirt'in alimlerini ziyaret ederek, ilin tarihi yerleri ve dini mabetlerini gezdiklerini söyledi.

Kafile ziyaretini tamamladıktan sonra Tillo'dan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz'den Tillo'ya ziyaretçi akını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN