Karadeniz'den Tillo'ya ziyaretçi akını

Din Görevlileri Derneği (Din-Bir-Der), Anadolu Gençlik Derneği ve Medrese Alimleri Vakfı'nın ortak düzenlediği 'Kardeşlik Köprüsü Gençlik Buluşması Projesi' kapsamında bölge illerine düzenlenen gezi kapsamında Siirt'e gelen bir kafile, Tillo ilçesini gezdi. Karadeniz illerinden 50 öğrenci, Tillo'daki Memduhiye Medresesinde Şeyh Bedrettin Aydın'ı ziyaret ederek sohbet etti. Kafile daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Kafileye rehberlik yapan Anadolu Gençlik Derneği Siirt İl Başkanı Mahmut Uyar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah için 250 yıl önceki teknolojiyle yaptırdığı ışık düzeneği hakkında davetlilere bilgi verdi.

Gezinin düzenlenmesindeki amacın Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gençler arasında iletişimi, kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu aktaran kafile başkanı Din-Bir-Der Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, bin yıldan beri İslam beldesi olan Anadolu coğrafyasında günümüz gençlerinin iletişiminin internet olduğunu, bu iletişimi karşılıklı ziyaretler düzenleyerek güçlendirmeyi amaçladıklarını aktardı. Yıldırım, Karadeniz bölgesinden 50 gençle bugün Siirt'in alimlerini ziyaret ederek, ilin tarihi yerleri ve dini mabetlerini gezdiklerini söyledi.

Kafile ziyaretini tamamladıktan sonra Tillo'dan ayrıldı.

