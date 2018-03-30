GTÜ öğrencileri Yunus Emre’nin hayallerine dokundu

Bir çocuğun hayali ile teknolojiyi buluşturan IEEE Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğrenci Topluluğu birimleri olan, Sosyal Sorumluluk Komitesi öğrencileri ve Robotics Automations Society, Robotel projelerini tamamladılar.

Protez ihtiyacı duyan bireylere kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir bir Robotel yapma projesi olan sosyal sorumluluk hamlesi Enabling The Future hareketine Robotel Türkiye Platformu desteği ile gönüllü GTÜ IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri de katıldılar.

11 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE'YE ROBOTEL

GTÜ öğrencileri Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Yunus Emre'ye mekanik bir el olan robotel tasarladılar. Öğrenciler ölçü alma, tasarım ve baskı aşamalarını gerçekleştirdikten sonra Hatay'a giderek Yunus'u roboteli ile buluşturdular. Bu süreçte GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öğrencilere her türlü desteği gösterdiğini belirten kulüp öğrencileri, Yunus Emre'nin ailesi ve süreç boyunca görev almış emeğini esirgememiş herkese teşekkür ettiler. Yunus Emre'ye el uzatabilmenin büyük gururunu yaşadıklarını belirttiler.