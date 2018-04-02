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lardan resim sergisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Adıyaman’daki Okullarının birlikte düzenlediği, 2 Nisan Dünya çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:33
Otistik çocuklarlardan resim sergisi

Otizme dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'daki uygulama okulları tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Adıyaman Lisesi önünden na kadar yapılan yürüyüşe, Adıyaman Valisi , İl Başkanı , Emniyet Müdürü , AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Musa Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Demokrasi Parkında son bulan yürüyüş sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı ve davetliler tarafından 2 Nisan 'Dünya ' dolayısıyla Adıyaman Özel Malazgirt Eğitim Uygulama Merkezinin Adıyaman'daki özel eğitim okullarıyla birlikte otizme dikkat çekmek amacıyla hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, ın yaptığı eserlerin yer aldığı resim sergisini gezerek otistik çocuklara yakın ilgi gösterip yaptıkları resimler üzerine sohbet etti.

2 Nisan'ın tüm dünyada otizm farkındalık günü olarak ilan edildiğini belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı, " Özel eğitim okullarımızda bu çocuklarımızı hem hayata, hem topluma kazandırma, birlik ve beraberlik içerisinde yaşaya bilmesi, kendisine olan güvenini artırma gibi oldukça önemli eğitimler veriliyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız bunlar bizim birer parçamızdır.

Toplumumuzda 10- 15 yıl önce engellilerin saklandığı, evden bile dışarıya çıkılması istenilmediği bir dönemden bugüne geldik. Onlarında insan olduğu, onlarında bizler kadar yaşamaya hakkı olduğunu konusunda çok büyük adımlar atıldı. Türkiye'de engelsiz bir hayata geçildi diye düşünüyorum" dedi.

Engellilere yönelik oldukça büyük çalışmaların yapıldığını da söyleyen Kalkancı, "Hükumetimiz son yıllarda engelli bireylerin topluma kazandırılması, eğitilmesi, aileleriyle bütünleşerek hayata ortak edilmesi konusunda çalışmalar yaptığı gibi projelerde uygulandı. Bugün bu çalışmaların meyvelerini görüyoruz.

Bizim toplumumuzda yüzde 10 olarak söylenen engelli çocuklarımızın, bizimle birlite yaşaması için elimizden gelen hayreti göstereceğiz. Bu çocuklarımız iyi ki varlar, onların bir eksiklikleri yok varsa da o eksiklik bizdedir. Onlar bizden fazla her şeye layıklar" diye konuştu.
Program sonunda otistik çocuklardan oluşan mehter takımı mini bir konser verdi.

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Otistik çocuklarlardan resim sergisi
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