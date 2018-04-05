Bor yolunda kaza: Dört kişi yaralandı

Niğde
-Bor Yolu Koyunlu Kavşağında meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otobüs çarpıştı. Koyunlu yönünden kavşağa giren Cengiz Şerbetçi yönetimindeki 42 L 0070 plakalı kamyonet, Bor ilçesi istikametine giden Adem Altunsoy yönetimindeki 68 S 0461 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada otobüs kamyonete yandan çarparak kaldırıma sıkıştırdı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Cengiz Şerbetçi ile eşi Fatma (32) kızı Eslem (11) ve oğlu Yaşar (8) yoldan geçenlerin yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. Otobüs sürücüsü de hafif yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor önce çocuklara ve ardından da anne ve babaya ilk müdahaleyi yaptı. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve itfaiye çağrıldı. Yaralılar ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Cengiz Şerbetçi ile eşi Fatma Şerbetçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kazanın meydana geldiği Koyunlu Kavşağı'nda sürekli kazanın olduğunu belirten vatandaşlar çözüm bulunmasını istediler. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.