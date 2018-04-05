Osmaniye’de 169 araca 29 bin 559 lira ceza

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mart ayındaki trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 169 araca 29 bin 559 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 290 servis aracının kontrol edildiği, 7 servis aracına 3 bin 565 TL, abartı egzozdan 38 araca 8 bin 930 TL, engelli yerine park eden 34 araca 7 bin 344 TL, çift sıra park eden 90 araca 9 bin 720 TL olmak üzere toplam 169 araca 29 bin 559 TL para cezası tatbik edildiği, 136 araç ve 69 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi.