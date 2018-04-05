Sinop Üniversitesi "nükleer zırh" üretecek

Sinop Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kalkınma Bakanlığına nükleer salgınlara karşı koruma sağlayacak proje sundu. Projeyle nükleer salgınlar karşısında koruma amaçlı "nükleer zırh" üretilecek.

Sinop Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Nükleer Enerji Bölümünün olduğunu belirten Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, nükleer mühendislik alanında Türkiye'de ilk sıraya geçmeyi planladıklarını söyledi. Rektör Dalgın, "Mühendislik Fakültemizde Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümümüz var. Türkiye'de 2 tane var. Biri Hacettepe Üniversitesinde, biri de bizde. Başka yerde yok. Öğrenci sayımız fazla var diyemeyiz ama yeni tanınan yeni bilinen bir bölüm olduğu için cazip hale gelecek. Biz onun için yeteri kadar hatta yeterinden fazla da öğretim elemanı tahsis ettik, ediyoruz. YÖK de bize bu anlamda destek çıkıyor. O alanda yurt dışında yetişmiş elemanlar yurda döndüğü zaman YÖK bize yönlendiriyor, biz de onları kadromuza katıyoruz. Bugünlerde yabancı uyruklu bir hocayı bir yıllığına olsun getirmeyi düşünüyoruz. YÖK ile böyle bir protokol imzalamayı düşünüyoruz. Nükleer enerjiyle alakalı 15-20 arkadaşımız tarafından Kalkınma Bakanlığına bir proje sunuldu. 40 milyonluk bir proje, temel laboratuvar alt yapısı oluşacak. Projenin özünde, arkadaşlar nükleer zırh üretecek. Nükleer salgınlara karşı hem bireyi hem de kurumları koruyacak zırhlar üretmeyi tasarlıyorlar. Projeyi Kalkınma Bakanlığına gönderdik, takibini yapıyoruz. Nükleer mühendislik noktasında Türkiye'de ilk sıraya konuşlanmayı planlıyoruz" dedi.