Sıfır atık projesine Büyükşehir desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığının himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesine destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünde görevli çevre mühendisleri Sinem Tekin Okumuş ve Tuğçe Kekeç tarafından Türkoğlu Yavuz Selim Ortaokulu'nda sıfır atık kampanyası tanıtılarak öğrencilere broşürler dağıtıldı. Çevre mühendisi Sinem Tekin Okumuş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tüm il genelindeki okullarda yapacağımız eğitimlerle öğrencilerimize ve topluma sıfır atık projesini tanıtıyor ve onların bilgilenmesini, bilinçlenmesini sağlıyoruz. Sıfır atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı, ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediyeler genelinde yaygınlaşmaktadır" dedi.

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