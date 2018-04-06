Yüreğir’e üçüncü kapalı semt pazarı

Adana'da Yüreğir Belediyesi'nin semt pazarı atağı devam ediyor. Serinevler ve PTT Evleri mahallelerinin ardından Atakent Mahallesi'nde üçüncü kapalı semt pazarını yapan belediye inşaatı tamamladı. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir'in hizmette altın çağını yaşadığını belirterek, "Kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri düzgün bir planlamayla hayata geçirdik. 'Yüreğirli her şeyin en güzeline layıktır' anlayışı ile çalıştık" dedi.

10 KAT BÜYÜDÜ

2009 yılında yapılan düzenleme ile Yüreğir'in 38 mahalleden 106 mahalleye çıktığını vurgulayan Çelikcan, "Hizmet alanımız 10 kat büyüdü. Borç batağındaki bir belediyeyi devralmıştık. Bugüne kadar 161 milyon lira borç ödedik. 110 iş makinesi alarak araç parkurumuzu yeniledik. 750 bin ton sıcak asfalt, 650 bin metrekare kilitli parke, 2 milyon metrekare sathi kaplama çalışması yaptık. 11 kültürevi ve 1 kültür merkezini Yüreğir'e kazandırdık. 22 taziye evi, 2 çok amaçlı mahalle evi ve 19 spor tesisini hizmete sunduk" diye konuştu.

EN BÜYÜK YATIRIM

Adana'da ilk yerinde kentsel dönüşümü Kışla Mahallesi'nde hayata geçirdiklerini kaydeden Çelikcan, "Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olan Sosyal Konut projemizde de hak sahiplerini belirledik. 644 konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Kapalı spor salonu, kına konakları ve Kıyı Park projemizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu yaz tamamlanacak. 9 yılda hem borç ödedik, hem yatırım yaptık. Hiç kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri düzgün bir planlamayla hayata geçirdik" dedi.

ÇOK AMAÇLI YERLER

Yüreğir'de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelikcan şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın daha nezih ortamlarda alışveriş yapmaları için ilçemizi kapalı semt pazarları ile donatıyoruz. Serinevler ve PTT Evleri'nin ardından 3. kapalı semt pazarını Atakent Mahallesi'nde inşa ettik. Çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Allah nasip ederse 4'üncüsü, 5'incisi de gelecek. Buralar çok amaçlı kullanılacak. Pazar kurulmadığında gençler spor yapacak, derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kermes ve toplantı düzenleyecek. Kurban Bayramı'nda ise kurban kesim merkezleri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek."