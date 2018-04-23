Mavi Şimşekler ateşle oynuyor

Spor
Toto 1. Lig'de küme düşme hattını ilgilendiren maçta Adana Demirspor
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. İlkyarıyı 1-0 geride kapatan mavi-lacivertli ekip ikinci yarıda Mendy ve Savaş Yılmaz'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Rakibin baskılı futboluna daha fazla dayanamayan ev sahibi takım 6 dakikada kalesinde iki gol gördü: 3-2. Taraftarına büyük şok yaşatan Adana Demirspor, Samsunspor
ve Denizlispor'un puan kaybettiği hafta büyük bir avantajı eliyle iterek ateşle oynamaya devam etti. Mavi Şimşekler
37 puana takılıp kaldı. ?GAZİŞEHİR DÖRT GOLLE MAĞLUP
Play-off
hesapları yapan Gazişehir Gaziantep
, başkentte tam anlamıyla dağıldı. Ankaragücü'ne konuk olan Gazişehir kalesinde dört gol birden gördü ve yara aldı. İsmail Konuk kendi kalesine atarken İlhan Parlak Umut Nayir Sedat Ağça durumu 4-0 yaptı.