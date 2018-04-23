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ateşle oynuyor

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Mavi Şimşekler ateşle oynuyor
Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattını ilgilendiren maçta 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. İlkyarıyı 1-0 geride kapatan mavi-lacivertli ekip ikinci yarıda Mendy ve Savaş Yılmaz'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Rakibin baskılı futboluna daha fazla dayanamayan ev sahibi takım 6 dakikada kalesinde iki gol gördü: 3-2. Taraftarına büyük şok yaşatan Adana Demirspor, ve Denizlispor'un puan kaybettiği hafta büyük bir avantajı eliyle iterek ateşle oynamaya devam etti. 37 puana takılıp kaldı.

?GAZİŞEHİR DÖRT GOLLE MAĞLUP
Play-off hesapları yapan Gazişehir , başkentte tam anlamıyla dağıldı. Ankaragücü'ne konuk olan Gazişehir kalesinde dört gol birden gördü ve yara aldı. İsmail Konuk kendi kalesine atarken İlhan Parlak Umut Nayir Sedat Ağça durumu 4-0 yaptı.
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