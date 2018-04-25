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Okullar arası Bowling Müsabakaları tamamlandı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Okullar arası Bowling Müsabakaları tamamlandı
Okullararası Bowling İl Birinciliği müsabakaları 'da tamamlandı. Kızlarda Barbaros Anadolu, erkeklerde ise Yüreğir İMKB Mesleki ve Lisesi şampiyon oldu. Optimum Play Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 56 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Lavkor, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen müsabakalara katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Lavkor, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, müsabakaların gerçekleştirilmesini sağlayan ve spora destek veren Optimum AVM yöneticilerine teşekkür etti. İMKB Anadolu, , Medine ve Anadolu, erkeklerde Yüreğir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu, Barbaros İMKB Anadolu, Hatip ve Akif Palalı Anadolu liseleri dereceye girdi.
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Okullar arası Bowling Müsabakaları tamamlandı
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