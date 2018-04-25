Okullar arası Bowling Müsabakaları tamamlandı

Okullararası Bowling İl Birinciliği müsabakaları Adana
'da tamamlandı. Kızlarda Barbaros İMKB
Anadolu, erkeklerde ise Yüreğir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi şampiyon oldu. Optimum AVM
Play Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 56 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Lavkor, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen müsabakalara katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Lavkor, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, müsabakaların gerçekleştirilmesini sağlayan ve spora destek veren Optimum AVM yöneticilerine teşekkür etti. Kızlar Barbaros
İMKB Anadolu, Akif Palalı Anadolu
, Medine Müdafi Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip
ve Piri Reis
Anadolu, erkeklerde Yüreğir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu, Barbaros İMKB Anadolu, Medine Müdafi Fahrettin Paşa Anadolu İmam
Hatip ve Akif Palalı Anadolu liseleri dereceye girdi.