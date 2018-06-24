Samandağ’da ayda 900 litre atık yağ toplanıyor

Hatay'ın Samandağ Belediyesi
, bir yağ toplama firması işbirliği ile ilçede bulunan işletmelerden bitkisel atık yağlar toplayarak ayda 800-900 litre yağı geri dönüşüme kazandırıyor. Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bitkisel atık yağ kullanan üreticiler, sağlık kuruluşları ve okullardan atık yağları toplanma ve geri dönüşüme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. 50 LİTRELİK BİDON
Samandağ Belediyesi tarafından atık yağların lavabolara dökülmemesi, korsan satıcılara verilmemesi, doğaya zarar vermemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, "Samandağ'da bulunan işletmelere gidilerek işletmelerimizde bilinçlendirme çalışması yapıyoruz ve atık yağları toplamak için 50 litrelik bidon veriyoruz" dedi. Bidonlarını dolduran işletmelerin belediye ile iletişime geçtiğini anlatan Berber, "Biz de bir talep oluşturarak yağı toplayan firma yetkililerine haber veriyoruz. Daha sonra da yetkililer ile birlikte gidip o atık yağları işletmelerden alıp ilgili yetkililere teslim ediyoruz. İlçemiz Samandağ'da ayda ortalama 900 litre atık yağ topluyoruz. Bu atık yağların çevreye zarar vermesini engellemekle birlikte biodizel olarak da geri dönüşümünü sağlıyoruz" diye konuştu.