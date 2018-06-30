Ne yaptın sen Ceyhun

ADANA'DA
cami tuvaletinde yüksek dozda vücuduna eroin enjekte ettiği iddia edilen Dış Ticaret
ve Uluslararası Pazarlama mezunu 27 yaşındaki Ceyhun Karataş, yaşamını yitirdi. Tuvalette enjjektör ile uyuşturucu almakta kullanılan malzemeler bulundu. Olay Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir caminin tuvaletinde meydana geldi. Görevli, içeriden kilitli olan tuvaletten uzun süre kimsenin çıkmadığını fark etti. Tuvaletten ses gelmeyince görevli, kontrol etmek amacıyla kapının üzerine tırmandı. İçeride yerde yatan kişiyi gören görevli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.