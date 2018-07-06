Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişiye gözaltı

’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişiye gözaltı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişiye gözaltı
'TE narkotik arama köpeği Onix'in de katıldığı uyuşturucu operasyonunda, imalathane ortaya çıkarılırken, 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesinde dedektör köpeği Onix ile yapılan ikamet ve işyeri aramalarında; uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 gram efedrin, 32 kg kırmızı fosfor, 40 litre sarı renkli sıvı, 10 litre kırmızı renkli sıvı, 70 litre saydam renkli sıvı, kimyasal maddeler ve ekipmanlar ile 3 kilo 350 gram metan fetamin (ateş buz) maddeleri ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN