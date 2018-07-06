Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişiye gözaltı

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'TE narkotik arama köpeği Onix'in de katıldığı uyuşturucu operasyonunda, imalathane ortaya çıkarılırken, 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesinde dedektör köpeği Onix ile yapılan ikamet ve işyeri aramalarında; uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 gram efedrin, 32 kg kırmızı fosfor, 40 litre sarı renkli sıvı, 10 litre kırmızı renkli sıvı, 70 litre saydam renkli sıvı, kimyasal maddeler ve ekipmanlar ile 3 kilo 350 gram metan fetamin (ateş buz) maddeleri ele geçirildi.