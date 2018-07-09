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’nda mezuniyet coşkusu

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Yakın Doğu İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
YAKIN Doğu İlkokulu, 2016-2017 dönemi mezun öğrencilerini düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı. Okul bahçesinde düzenlenen ve öğretmenler, öğrenciler ile velilerin katıldığı törende, hazırlanan gösteriler beğeniyle izlendi. Öğrencilerin kep ve cübbeleriyle geçiş yaparak sahneye çıkmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan diploma töreninde, mezuniyet konuşmalarına geçildi. Okul öğretmenlerinden Burhan Gürdal yaptığı konuşmasında çocuklara ve velilere seslenerek onlara gelecekte başarılar diledi. Mezun öğrenciler adına konuşan Çiğdem Bolat ise 'na ve öğretmenlerine emekleri için teşekkür ederek okulu ve arkadaşlarını çok özleyeceğini belirtti. Mezuniyet konuşmalarının ardından, mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi ve kep atma töreni gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
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