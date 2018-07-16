Melih ABİ: Kapanan üst taraf şimdi otopark hizmeti veriyor

Adana'da karnıyarık olarak bilinen bir alt geçit var.

Yol genişletme çalışmaları ile birlikte üstü kapatıldı.

Burada trafik sıkışıyor.

Uyanık sürücüler burayı otopark yaptı.

Burada görüntü kirliliği var.

Ayrıca orası park edin diye yapılmadı.

Hizmeti amacı dışında kullanıyorsunuz.

Orası altından ve üstünden rahatça trafik aksın diye yapıldı.

Kentin estetiği bozulmasın diye de üstü kapandı.

Beyler anladınız mı?

Kaldırın araçları oradan…

Ceza yazıldı mı ah vah etmeyin!

***

Mobilyacılar Sitesi Kavşağı ne zaman bitecek



Mobilyacılar sitesi kavşağı yeniden düzenleniyor.

Işıklı levha ve bulvar daha iyi hizmet verecek.

Eski hali buradaki trafik yoğunluğunu kaldırmıyordu.

Trafik sıkışıyordu.

Epey zaman geçti inşaat bir türlü bitmedi.

Kazalar meydana geldi.

Tamamlayın şu kavşağı kardeşim,.

Trafik sıkışıklığı bitsin.

Yeter milletin çektiği eziyet.

Çok uzattınız artık!

Sabahları buradan geçmek eziyete döndü…