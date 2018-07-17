Şahinbey’den 130 bin ayakkabı

Gaziantep
'in Şahinbey Belediyesi, ilçedeki öğrencileri spora teşvik etmek ve eğitimdeki başarılarını arttırmak amacıyla 130 bin çift spor ayakkabısı hediye etti. Okulların tatil olmasıyla ayakkabı dağıtımı belediyenin Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Şahinbey Kültür Merkezi'ne nüfus cüzdanları ve karneleriyle gelen öğrenciler önce kayıtlarını yaptırarak, birçok çeşidi bulunan spor ayakkabılardan istediklerini seçip alıyorlar. BOL SPOR YAPSINLAR
Gençlere ve spora büyük önem verdiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlçede yaşayan devlet ve özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencilerine ayakkabı hediye ettik. Tüm öğrencilerimizin başarılarını arttırarak milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil olarak yetişmesi temennisiyle, gençlerimize bu yaz döneminde bol bol spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. AMACIMIZ GENÇLERİ DOĞRU YETİŞTİRMEK
Tatil dönemini iyi değerlendirmeleri için anaokulu ve ilkokul öğrencilerine de dönem içerisinde boyama ve kitap seti hediye ettiklerini anımsatan Tahmazoğlu, "Eğitime destek olmak adına okullarda her ay kitap dağıtımı yapıp, dağıtılan kitaplardan sınav yapıyoruz ve başarılı olan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Amacımız gençlerimizin doğru yetişmeleri için onlara kitap okutup, spor yapmalarını sağlamak" dedi. BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ
Şahinbey Belediyesine gelerek ayakkabılarını alan öğrenciler Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız bizlere kitap, bilgisayar, bisiklet, eşofman takımı ve spor ayakkabısı hediye etti. Öğrencileri her zaman düşünüp destek oluyor. Başkanımızdan çok memnunuz, kendisine bizlere verdiği destek ve hediyelerden dolayı teşekkür ederiz" dediler.