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Samandağ doğal fotoğraf stüdyosu

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Samandağ doğal fotoğraf stüdyosu
Samandağ sahilleri, dağ ve doğa manzarası, tarihi mekanlar sezonunun açılmasıyla birlikte piknikçilerin yanı sıra evlenecek çiftlerin de gözdesi oldu. kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeyi geleceğe taşıyarak, güzelleştiriyor. Samandağ Belediye Başkanı öncülüğünde gerçekleştirilen modern şehircilik çalışmaları ilçeyi cazibe merkezi haline getirdi. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için gelin ve damatlar sabahın erken saatlerinden itibaren farklı mekanları gezerek, en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmek için çaba sarf ediyor. Hafta boyunca 100'den fazla çifti Samandağ'a getirdiklerini söyleyen fotoğrafçılar son zamanlarda gelen yoğun taleplere yetişemiyorlar.
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Samandağ doğal fotoğraf stüdyosu
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