Türkiye’nin en büyük eğitim fuarında HKÜ’ye yoğun ilgi

Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen üniversite tercih fuarlarının en büyük ve en prestijlisi İstanbul'da yapılarak, üniversite adaylarına doğru kariyer ve doğru meslek seçimi için destek sağladı. Binlerce üniversite adayı ve velilerini bir araya getiren İstanbul Tercih Fuarında, yeşil ve akıllı kampüs görselli özel tasarımlı standı ile dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi, fuarda birçok üniversitenin standının yanında ilgi odağı oldu.

Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatini çeken HKÜ, özellikle yeşil ve akıllı kampüsü ile birçok adayın ilgisine tabi oldu. Üniversite adayları HKÜ'nün tek bir binadan oluşmadığı, yeşil ve geniş bir kampüse sahip olmasının ilk görüşte oldukça ilgi çektiğini belirterek, temsilciler ile görüştükten sonra eğitim olanaklarının, burslarının ve imkanlarının da çok cazip olduğunu söylediler.



ADAY ÖĞRENCİLER REKTÖR YILMAZ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversite Tercih Fuarında aday öğrencilerle buluşan HKÜ temsilcilerinin katılımının yanı sıra, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zerrin Pelin'in katılımlarıyla fuar gerçekleşti. Rektör Yılmaz fuara katılımının yanında adayları yakından ilgilendiren doğru meslek seçimi ve doğru kariyer gibi önemli konularda bilgiler verdi. Fuara katılan adaylar Rektör Yılmaz ile yüz yüze görüşme fırsatını değerlendirerek merak ettikleri konularda detaylı bilgiler aldılar. İstanbul'da üç gün süren tercih fuarı, Türkiye genelindeki vakıf ve devlet üniversitelerini bir araya getirerek, üniversite adaylarına ve velilere doğru tercih imkanı sundu. Fuar alanına gelen adaylar ve veliler, temsilciler ile yüz yüze görüşerek; fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, yatay/dikey geçiş gibi konularında bilgi edindi.