Pozantı meslek yüksekokulu yeni hizmet binasında

Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) Pozantı Meslek Yüksekokulu yeni binasında 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi hazırlıklarını tamamladı. MYO
Müdürü Prof. Dr. Semih Tangolar, örnek alınan ve varlığı ile bilimsel çevrelerin dikkatini üzerine toplayan bir Meslek Yüksekokulu olmayı amaçladıklarını ifade etti. MYO Yönetimi, Çukurova Üniversitesi
Rektörlüğü, Yerel Yönetimler ve Pozantı Halkının da desteği ile Bahçe tarımı, Organik Tarım
, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm
ve Otel İşletmeciliği bölümleriyle yeni binasında öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan donanımlı derslikleri, uygulama mutfağı, bilgisayar laboratuvarı, çalışma salonları, uygulama bağı ve bahçesinde çalışmaları tamamlayarak 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemine hazır.