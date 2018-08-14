Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Pozantı meslek yüksekokulu yeni hizmet binasında

Pozantı meslek yüksekokulu yeni hizmet binasında

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Pozantı meslek yüksekokulu yeni hizmet binasında
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Pozantı Meslek Yüksekokulu yeni binasında 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi hazırlıklarını tamamladı. Müdürü Prof. Dr. Semih Tangolar, örnek alınan ve varlığı ile bilimsel çevrelerin dikkatini üzerine toplayan bir Meslek Yüksekokulu olmayı amaçladıklarını ifade etti. MYO Yönetimi, Rektörlüğü, Yerel Yönetimler ve Pozantı Halkının da desteği ile Bahçe tarımı, , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, ve Otel İşletmeciliği bölümleriyle yeni binasında öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan donanımlı derslikleri, uygulama mutfağı, bilgisayar laboratuvarı, çalışma salonları, uygulama bağı ve bahçesinde çalışmaları tamamlayarak 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemine hazır.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pozantı meslek yüksekokulu yeni hizmet binasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN