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li baklavacılarda “bayram telaşı”

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Gaziantepli baklavacılarda “bayram telaşı”
GASTRONOMİ alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan 'te baklavacıların bayram telaşı başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için çabalayan baklavacılar, yoğun mesai harcıyor. Çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, gece saatlerinde de çalışarak siparişleri yetiştirmeye çabalıyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAT) Ar-Ge Başkanı
Mehmet Çiftçi,bayram siparişlerini yetiştirmek için adeta arı gibi çalıştıklarını belirterek, büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi. 'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için çabaladıklarını ifade eden Çiftçi, "Her zamanki ekiple aynı ürünleri çıkarıyoruz. Bizim işletmede 200 personelimiz var" dedi. Yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını belirten Çiftçi, "Şu anda Türkiye siparişleri için çalışıyoruz" diye konuştu.
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Gaziantepli baklavacılarda “bayram telaşı”
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