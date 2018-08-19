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Tarlada ‘altın vuruş’ yapan genç hayatını kaybetti

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Tarlada ‘altın vuruş’ yapan genç hayatını kaybetti
ADANA'DA kullanan 28 yaşındaki genç 'altın vuruş' yaparak hayatını kaybetti. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi yakınında meydana geldi. 'ne ait Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği zeytin bahçesinde sabah devriye yapan tarla bekçileri, yerde yatan bir şahıs fark etti. Şahsın yanına yaklaşan bekçi, yerde hareketsiz yattığını gördü ve seslendiğinde cevap alamaması sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ve 112 acil ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede isminin Volkan K. (28) olduğunu belirledi. İnceleme sonucu Volkan K.'nin vücuduna uyuşturucu madde enjekte ederek öldüğü belirlendi. Volkan K.'nin yakınları gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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Tarlada ‘altın vuruş’ yapan genç hayatını kaybetti
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