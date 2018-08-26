Başkan Çelikcan bayramı vatandaşlarla geçirdi

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Kurban Bayramını vatandaşlarla birlikte geçirdi. Vatandaşların evlerine konuk olan ve onlarla sohbet eden Başkan Çelikcan, maddi durumu iyi olmayan öksüz ve yetim ailelerine kesilmek üzere koyun dağıttı. Daha önceden tespit edilen ailelere kurbanlıkları dağıtan Başkan Çelikcan, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyacı olan aileleri her zaman koruyup kollaması gerektiğini kaydetti.

"BİZLER SORUMLUYUZ"

Kurban kesemeyen öksüz ve yetim ailelerine bayramda kesmek amacıyla koyun dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çelikcan, "Dinimiz, fertler arasında kardeşlik bağının korunmasından ve bunun güçlü bir şekilde devam ettirilmesinden bizleri sorumlu tutmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de 'Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır' buyrulmaktadır. Bu bakımdan kurban sosyal dayanışmayı sağlamanın önemli bir yoludur'' dedi.